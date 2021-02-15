Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD ile HAVELSAN’dan afet farkındalığı için iş birliği
[Fotoğraf: AA ]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile HAVELSAN arasında “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında, “Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Prokolü” imzalandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2014 yılı itibarıyla “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.
Toplumun tamamını kapsayacak bir eğitim seferberliğini hedefleyen AFAD ile HAVELSAN arasında “Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü” imzalandı.
İmza törenine AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katıldı.
Alınan eğitimle uygulamalar üretilebilir
Kampanyaya ilk destek veren kurumlardan biri olmaktan onur duyduklarını söyleyen Nacar, HAVELSAN personelinin aldıkları eğitimle birlikte yeni uygulamalar, yeni iletişim uygulamaları gibi konulara farkındalık getirebileceklerini açıkladı.
Etiketler: AFAD HAVELSAN İçişleri Bakanlığı
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