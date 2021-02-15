Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya’da seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde Mesut Cebeci idaresindeki otomobilin bagajından dumanlar çıkmaya başladı.
Cebeci, otomobili sağa çektiği anda bagajdaki benzin bidonu alev alınca bir patlama meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücü, hemen aracını yol kenarına çekip alevleri söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun araç trafiği oluştu
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın nedeniyle caddede uzun araç trafiği oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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