Kızoğlu mevkisinde bulunan demir yolu tünelinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri, tünele araçlarıyla giremedi.

Bunun üzerine Devlet Demiryolları yetkililerinden yardım alan itfaiye ekipleri, bir itfaiye aracını vagona yükledi. Vagon da bir lokomotif tarafından tünele itildi.

Tünele giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.