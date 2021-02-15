Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Ankara'da kendini sabah saatlerinde gösterdi.

Sabah kısa bir süre yağdıktan sonra etkisini kaybeden kar yağışı, öğle saatlerinden sonra etkisini artırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Ankaralılar kaygan yollarda yürümekte güçlük çekerken, büyükşehir ve ilçe belediyeleri kar yağışına karşı tedbirleri artırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Salı öğle saatleri ile çarşamba sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Şehir merkezinde yarın en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 1, en yüksek 1, salı günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 2, çarşamba en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, perşembe en düşük sıfırın altında 16, en yüksek sıfırın altında 6, cuma günü en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 0 dereceler civarında, çevre ilçelerde ise yer yer daha da düşük seyretmesi bekleniyor.