Sarıyer Yunus Emre Caddesi üzerinde seyreden bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybedip önce çöp konteynerine çarptı, ardından takla attı.

Kazayı görenler olay yerine koştu. Emniyet kemeri takılı olan sürücü araçtan çıkarıldı. Daha sonra üç yaşındaki çocuk ve annesi de otomobilden çıkarıldı. Kazada yaralanan olmadı. Aile olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

"Emniyet kemeri hayat kurtardı"

Kazazede ailenin yardımına koşan mahalle bakkalı Kasım Polat, olay anını şöyle anlattı:

"Sabah yukarıdan gelen araç frenleri tutmayınca çöp konteynerine vurdu. Sonra kaldırıma çıkan araç takla attı. Ters döndü. Aile üyeleri hastaneye gidiyormuş. İki üç yaşlarında bir erkek çocukları vardı. Ben takla atan aracın kapısını açtım. Kazazedeleri dışarı çıkardım. Emniyet kemerini takmışlardı. Üçünde de sıyrık bile yoktu. Emniyet kemeri hayat kurtardı."