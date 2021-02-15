Mustafa Kemal Paşa Belediyesi ekipleri, Fevzidede Mahallesi Ayazma mevkiindeki boş arazide terk edilmiş 11 yavru köpeğe sahip çıktı.

Bölge esnaflarından Eyüp Turan ile Şevki Olcay’ın haber vermesi üzerine yavrular, açlıktan ve donmaktan kurtarılarak Mustafa Kemalpaşa Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi’ne götürüldü.

Barınağa teslime edilene kadar yavru köpeklerin başından ayrılmayan Eyüp Turan ve Şevki Olcay, bu soğuk havalarda köpeklerin başına sokacağı bir yer bulunmasına çok memnun oldu:

"Bir süre kendi imkanlarımızla bakmaya çalıştık. Ancak havaların soğumasıyla birlikte hayatta kalamayacaklarından kaygılandık. Belediyeyi aradık ve yardım istedik. Hemen ilgilendiler ve yavruları hayatta kalacakları, karınlarının doyurularak tedavilerinin yapılacağı barınağa teslim ettik."