Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
25 kişinin testi pozitif çıktı, 150 haneli mahalle karantinaya alındı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki 150 haneli Aşağı Kayacık Mahallesi'nde 25 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bölge karantinaya alındı.
Efeler ilçesine bağlı Aşağı Kayacık Mahallesi’nde 9 Şubat günü, 2 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Filyasyon ekiplerinin 150 haneli mahallede yaptığı çalışmada 25 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüsün yayılmasını önlemek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 11 Şubat'tan itibaren Aşağı Kayacık Mahallesi'ne giriş çıkışları yasaklayarak karantina uygulamasına karar verdi.
Efeler Kaymakamlığı'nca oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri, karantina uygulanan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Jandarma ekipleri ise mahalleye giriş çıkışları kontrol altına aldı.
Karantina kararının ardından mahallede bulunan camiden sık sık vatandaşları uyaran anonslar yapılıyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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