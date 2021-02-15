Melike Hatun Camii yanındaki alanda hafriyat çalışmalarını sürdüren işçiler, kazı sırasında bazı kemik parçalarının olduğunu fark ederek polise haber verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri hafriyat çalışmalarını durdurarak, söz konusu alanı güvenlik şeridi içerisine aldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden gelen yetkililer inşaat alanında inceleme yaptı. İnsana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik, müze yetkililerine teslim edildi.