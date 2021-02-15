Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnşaatta bulunan kemikler müzeye teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Melike Hatun Camii yanındaki alanda süren hafriyat çalışmaları sırasında insana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik bulundu. Kemikler müze yetkililerine teslim edildi.
Melike Hatun Camii yanındaki alanda hafriyat çalışmalarını sürdüren işçiler, kazı sırasında bazı kemik parçalarının olduğunu fark ederek polise haber verdi.
Bunun üzerine polis ekipleri hafriyat çalışmalarını durdurarak, söz konusu alanı güvenlik şeridi içerisine aldı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden gelen yetkililer inşaat alanında inceleme yaptı. İnsana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik, müze yetkililerine teslim edildi.
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