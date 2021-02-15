Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in doğu, Hatay'ın batı ilçelerinde yarın kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) sağanak ve kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışın, rakımı 800 metre ve üzeri yerlerde ise yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.