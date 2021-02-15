Sultan 2. Abdülhamid’in sarayda çalışan görevlisi Habibe Hanım, Japonya dönüşü batan Ertuğrul Fırkateyni’nin mürettabatı olan oğlunun şehit olması üzerine, Kartepe ilçesindeki yaklaşık 7 bin metrekare alanı cami yapılmak üzere hibe etti.

Habibe Hanım’ın vefatı sonrasında Sultan 2.Abdülhamid’in fermanı üzerine başlanan ve saray ve köy sakinlerinden toplanan 29 bin 564 kuruşluk parayla yapılan Hikmetiye Cami, 1899 yılında tamamlanarak ibadete açıldı.

Depremlere rağmen ayakta kaldı

1967 Adapazarı ve 17 Ağustos 1999 depremlerinde hasar görmesine rağmen ayakta kalmayı başaran cami, 1982 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı.

Yaklaşık 200 yıllık yaşanmışlık olan bölgenin insanlar tarafından özenle korunduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hikmetiye Camisi’nin karşısında Derbent Etnografya Müzesi’ni hayata geçirmek için çalışmalar başlattıklarını açıkladı.