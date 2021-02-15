Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da teröristlerin mutfak tüplerine tuzakladığı patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Saray ilçesinde yola gömülü halde 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Van'da olası bir facia önlendi. Terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Saray ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.
2 mutfak tüpüne tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi
Operasyonda, Kapıköy Sınır Kapısı D-300 kara yolu 95. kilometresinde Devlet Demir Yolları üst geçidi köprü başlangıç kısmında, yola gömülü vaziyette 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı belirlendi.
Patlayıcı, adli makamlara bilgi verilerek imha edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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