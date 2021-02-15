Van'da olası bir facia önlendi. Terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Saray ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

2 mutfak tüpüne tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi

Operasyonda, Kapıköy Sınır Kapısı D-300 kara yolu 95. kilometresinde Devlet Demir Yolları üst geçidi köprü başlangıç kısmında, yola gömülü vaziyette 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı belirlendi.

Patlayıcı, adli makamlara bilgi verilerek imha edildi.