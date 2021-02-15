Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına yarın da sürecek

Fırtınadan dolayı ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'e kadar devam edeceği öngörülüyor.