Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji Marmara bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtına akşam saatlerinde başlayacak ve yarın da devam edecek.
Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına yarın da sürecek
Fırtınadan dolayı ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'e kadar devam edeceği öngörülüyor.
Etiketler: Fırtına Marmara Bölgesi Meteoroloji Hava Durumu
Son Haberler
- 15:45
- 15:56
- 15:28
- 15:19
- 15:06
Sıradaki Haber
5 ilde 577 köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz