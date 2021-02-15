Samsun ve çevre illerde avlanan tonlarca balık, 6 bin 182 metrekare alanda kurulan balık halinde açık artırılmaya çıkarılıyor.

Saat 02.30’da başlayan mezata ilk önce trolde avlanan mezgit, barbun sonra da gırgır teknelerinin avladığı hamsiler geliyor.

[Fotoğraf. AA]

Balığın fiyatı mezatta belli oluyor

Bölgenin en büyük balık hali olan Samsun Balık Hali’ne İstanbul, Ankara, Ordu, Giresun, Diyarbakır, Gaziantep, Ağrı ve Van’dan gelen balıkçılar burada açık artırmaya katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Açık artırma usulüne göre satılan balıkların fiyatı ise her gün değişiyor.

Türkiye’nin farklı illerinden Samsun Balık Hali’ne gelen balıklar, buradan da başka illere gönderiliyor.