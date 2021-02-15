Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye’deki balıkçıların buluşma noktası: Samsun Balık Hali
[Fotoğraf: AA]
Samsun ve çevre illerdeki balıkçılar, Samsun Balık Hali’nde gece geç saatlerde düzenlenen mezatlara katılarak tezgahları için balık satın alıyor.
Samsun ve çevre illerde avlanan tonlarca balık, 6 bin 182 metrekare alanda kurulan balık halinde açık artırılmaya çıkarılıyor.
Saat 02.30’da başlayan mezata ilk önce trolde avlanan mezgit, barbun sonra da gırgır teknelerinin avladığı hamsiler geliyor.
[Fotoğraf. AA]
Balığın fiyatı mezatta belli oluyor
Bölgenin en büyük balık hali olan Samsun Balık Hali’ne İstanbul, Ankara, Ordu, Giresun, Diyarbakır, Gaziantep, Ağrı ve Van’dan gelen balıkçılar burada açık artırmaya katılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Açık artırma usulüne göre satılan balıkların fiyatı ise her gün değişiyor.
Türkiye’nin farklı illerinden Samsun Balık Hali’ne gelen balıklar, buradan da başka illere gönderiliyor.
Etiketler: Balıkçılık
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