İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2021-6" uygulaması başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığıyla mücadele şube müdürlüğünün yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Maske ve mesafe uyarısı

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

Durdurulan şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Polis ekipleri ayrıca arama yaptıkları araçların sürücülerini maske ve mesafe konusunda uyardı.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması, saat 15.00'e kadar sürecek.