Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Gara'da bir mağarada alıkoyduğu 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'nın kalleş ve cani yüzünü bir kez daha ortaya koymasına tepki gösteren Diyarbakır anneleri, "Alçak terör örgütünün gerçek yüzünü tüm Türkiye'ye göstereceğiz" dediler.

"Bu yapılan saldırı tüm insanlığa yapılmıştır"

Oğlu Mustafa için HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer, "Bu yapılan saldırı tüm insanlığa yapılmıştır." dedi.

Evlat nöbetindeki Biçer, şu sözlerle tepkisini dile getirdi;

Biz anne ve babalar olarak devletimizin her zaman arkasındayız tek bir terörist ve tek bir evlat kalana kadar biz bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuğu kandırılarak dağa götürülmüş tüm anne ve babalara sesleniyorum. Bugün birlik beraberlik günüdür; gelin hep beraber tek yürek olalım evlatlarımızı dağdan indirelim

Biz ölümüne kararlıyız. Şimdi soruyoruz. sözde demokratlar; aydınlar, sözde sanatçılar, sözde insan hakları savunucuları, akademisyenler. "Ama, ancak, fakat"lı cümle kuranlar bunu unutmayı ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kandilin itleri yıldıramaz bizleri.

Anne ve babalar olarak sonuna kadar kararlıyız. Ölümüne baş koyduğumuz bu yolda ancak ölümüne burdan kalkıp gideriz, hakkımızı alacağız ve hain alçak terör örgütünün gerçek yüzünü tüm Türkiye'ye göstereceğiz, tüm dünya bunu görecek.