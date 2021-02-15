Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan küçük kızın amcası ile halasının savcılık sorguları tamamlandı.

Cinayeti itiraf eden amca 'kasten öldürme', hala ise 'delilleri karartma suçuna yardım' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.