Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğlence mekanındaki 38 kişiye 131 bin 822 lira ceza
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İstanbul Ataşehir'de bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapan 38 kişiye toplam 131 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat 21.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir otelde müzik ve yemek eşliğinde eğlence yapıldığı bilgisi üzerine iş yerini denetledi.
Adreste bulunan 38 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 131 bin 822 lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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