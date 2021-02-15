Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da kaldırımın altında bulunan istinat duvarı binanın bodrum katındaki daireye doğru çöktü. Olayda yaralanan olmazken, bodrum kattaki dairede hasar oluştu.
Gaziosmanpaşa'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde kar yağışıyla nedeniyle kaldırımın altında bulunan istinat duvarı, 5 katlı binanın bodrum katındaki daireye doğru büyük bir gürültüyle çöktü.
Tedbir amaçlı daire boşaltıldı
Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananan olmadı.
Polis ekipleri çöken bölgeye şerit çekerek çevrede önlem aldı. Tedbir amaçlı binanın bodrum katındaki daire boşaltıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Belediye ekipleri çöken istinat duvarında inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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