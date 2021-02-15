Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Mersin’in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 12 metre yükseklikten uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Önceki gün Silifke’nin Narlıkuyu Mahalesi Akkum Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Can Oğuzhan Günay yönetimindeki otomobil hızlı girdiği virajı alamayarak 12 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, demir bariyerlere çarpan otomobilin 12 metre yükseklikten düştüğü ve sonra yaklaşık 10 takla attığı görüldü.
Yaralıların durumu ciddi
Kazada araçta ağır hasar oluşurken, Can Oğuzhan Günay ile yanındaki Elif Gülay Korkmaz ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
TEM'de zincirleme kaza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz