Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halinde alev alan tır küle döndü
Erzurum-Çat kara yolunda seyir halindeyken alev alan tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Erzurum-Çat kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sürücüsünün tırı yol kenarına park ettikten sonra haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun çalışmalar sonucu söndürdüğü alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.
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