Erzurum-Çat kara yolunda seyir halindeki bir tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücüsünün tırı yol kenarına park ettikten sonra haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun çalışmalar sonucu söndürdüğü alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.