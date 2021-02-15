Türkiye’nin denize kıyısı olması nedeniyle sahip olduğu avantaj değerlendirilerek, küresel deniz ulaşımında kilit konumdaki ülkelerden biri olması için çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye denizcilikte lider ülkeler arasına girerken, 2002 öncesinde kara listede yer alan Türk gemileri de yapılan çalışmalar sayesinde bugün beyaz listede yer alıyor.

Eğitimler ücretsiz olarak veriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının amatör denizcilikle ilgili verdikleri temel eğitim programı ücretsiz bir şekilde ilgilileriyle buluşturuluyor.

Bugüne kadar 822 bin 824 amatör denizci belgesinin verildiği programda, bu sayının 2023’e kadar 1 milyona ulaştırılması hedefleniyor.

Uygulamalı eğitimler de var

Elektronik ortamdaki eğitim programının yanı sıra liman başkanlıklarında ve Bakanlığın merkez teşkilatında teorik ve uygulamalı eğitim programları bulunuyor.

Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olanlara belge veriliyor.