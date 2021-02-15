Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da belediye otobüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Ömer Azbay idaresindeki belediye otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada, yolculardan Harun Gül ile Beytullah Özbay yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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