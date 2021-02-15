Uludağ'daki bir otelde konaklayan gençler, gece meşaleler eşliğinde eğlence düzenledi.

Gençlerin bir kısmı kayak yaparken, diğerleri ise İngilizce "kar tatili" yazan alevli harflerin önünde şarkı söyleyip dans etti. O anlarda mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanların belirlenmesi için çalışma başlattı.

Eğlencede bulunduğu tespit edilen 15 kişiye para cezası uygulandı.