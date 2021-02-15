Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uludağ'da tedbirleri hiçe sayan 15 kişiye para cezası
Kış turizmin önemli merkezlerinden Bursa Uludağ'da tepki çeken görüntülere bir yenisi eklendi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp eğlenen 15 kişiye para cezası uygulandı.
Uludağ'daki bir otelde konaklayan gençler, gece meşaleler eşliğinde eğlence düzenledi.
Gençlerin bir kısmı kayak yaparken, diğerleri ise İngilizce "kar tatili" yazan alevli harflerin önünde şarkı söyleyip dans etti. O anlarda mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanların belirlenmesi için çalışma başlattı.
Eğlencede bulunduğu tespit edilen 15 kişiye para cezası uygulandı.
Etiketler: Kar Yağışı Koronavirüs Tedbirleri
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