Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Araçlar kaydı, tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de karlı kaplı ara sokaklarda önce araçlar kaydı, daha sonra tuzlama çalışmaları için tuz taşıyan kamyonet yolda kaldı.
Beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Kağıthane'de kar yağışı ara sokakları karla kapladı. Nurtepe Mahallesi'nde bulunan yokuşta aracın biri yana doğru kaydı.
Çevrede bulunanların yardımıyla araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini sağladı, araç kaza yapmadan yoluna devam etti.
Başka bir ara mahallede tuz dolu kamyonet karla kaplı yolda kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Bir süre yokuşu çıkmaya çalışan kamyonet daha sonra beklemeye başladı. Çevredeki evlerden bulunan küreklerle, kamyonda bulunan tuz yola döküldü.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı Hava Durumu
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