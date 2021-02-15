Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli ile sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Bazı şüphelilerin, örgütün kırsaldaki uzantılarıyla bağlantılı olduklarının değerlendirildiği öğrenildi.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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