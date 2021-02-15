Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.

GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Boğaz hattında ise Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.