Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün yapılacak feribot seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.
Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.
GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Boğaz hattında ise Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.
Etiketler: Hava Durumu Fırtına
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