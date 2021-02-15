Genç ilçesi Servi Beldesi Çaybaşı köyünde oturan Yeşim Münar, 2 yıl boyunca internetten videolar izleyerek, jimnastik sporunu öğrendi. Köydeki arkadaşlarına da bu sporu öğreten Münar, milli takıma girerek Türkiye’yi jimnastikte temsil etmenin hayalini kuruyor.

Lastik kız destek bekliyor

Zorlu hareketleri yapmayı öğrenen Münar, hareketleri köydeki arkadaşlarına da öğretmeye başladı.

Köylüler artık onu “Lastik kız” olarak anıyor. Profesyonel destek alarak, milli takıma girmeyi hedefleyen Münar, Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak istiyor.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Kızının jimnastik için alması gereken gerekli eğitimlerini karşılayamadıklarını belirten Emine Münar ise Yeşim’e destek verilirse daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü söyledi:

"Kızıma destek verilmesini, yardım yapılmasını istiyorum. Gerekirse köyden götürsünler. Köyde hayvanlara bakıyoruz. Hiçbir işimiz yok. Ona yardım edilmesini istiyoruz. Kızımla gurur duyuyorum. Biz de ona destek verilirse daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Hayallerinin yarım kalmasını istemiyorum."

