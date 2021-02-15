Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir’de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ve Edremit’te 10 kişinin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığını tespit etti.
Ekipler, 10 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı.
Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: PKK/KCK Sosyal Medya Terör Örgütü Terörle Mücadele
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