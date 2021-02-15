Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları birçok tarım ürününü olumsuz etkiledi.

Soğuk kış günlerinin yerini güneşli havaya bıraktığı Ordu’da, yalancı bahara aldanan fındıklar püskül açıp tomurcuklandı.

Yeterli kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle dallardaki püsküller ve tomurcuklar dökülmeye başladı.

Fındık kış uykusuna yatamadı

Şehirde 20 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarının bu hafta 7 ila 8 derece düşmesi, yüksek kesimdeki bölgelerde ise hava sıcaklıklarının eksi 5 ila 11 derece arasında olacağı öngörülüyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

1960’lı yıllardan beri ilk defa bölgede böyle bir kış geçirildiğini açıklayan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, normal şartlarda fındıkta tozlanmanın 15 Aralık-15 Mart arasında gerçekleşmesi gerektiğini ancak bu sene böyle bir durumun yaşanmadığını söyledi.

Akça, kış uykusuna yatamayan fındığın bir sonraki sene için hazırlık yapamadığını ve bu nedenle üründe kayıplar yaşanabileceğini vurguladı.

Zirai don riskine karşı tütsüleme önerisi

Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesi fındıkta zirai don riskini meydana getirirken üreticilerin bu riske karşı birtakım çözümlerinin olduğu da söyleniyor.

Çözüm yollarından birisi, hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından bahçelerde lastik, saman veya daha teknolojik tütsüleme makineleriyle tütsü uygulamak olarak gösteriliyor.

Ancak bu uygulamanın etraftaki diğer üreticiler tarafından yapılması gerekiyor.

Aynı zamanda fındık üreticilerinin olası bir afette zarara uğramamaları için sigorta yaptırması çağrısı da yapılıyor.