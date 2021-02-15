BUDO'da sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle saat 16.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) güzergahında ise 08.30'deki seferler yapılamamıştı.
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