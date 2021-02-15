Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan sürücü belediye binasının kapısına çarptı
Kocaeli'de polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, ilçe belediye binasının giriş bölümündeki kapıya çarpan sürücü saklandığı havalandırma boşluğunda gözaltına alındı.
Gölcük ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü M.Ü.R, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince takip edilen araç, D-130 kara yolunda bulunan Karamürsel Belediyesinin giriş kapısına çarptı.
Araçtan çıkarak kaçan şüpheliyi polis ekipleri, belediyede saklandığı havalandırma boşluğunda yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Aracın çarpması nedeniyle belediye binasının giriş kapısında hasar oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul'da trafik sakin seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz