Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, olta balışçıları soluğu Galata Köprüsü’nde aldı.

Soğuk ve karlı havaya rağmen balık tutmaya gelen balıkçılar, soğuk havada daha çok balık tuttuklarını söyledi.

“Soğuk havalarda daha çok balık olur”

Fatih'ten gelen bir olta balıkçısı, "Yasak kalktı hemen balık tutmaya geldim. Balık yok ama bekliyorum" dedi.

Başka bir balıkçı da "Yasak kalktı, sabah erkenden gelmek zorundayız. Ne kadar erken gelirsek o kadar çok balık tutarız. Güneşte olduğu gibi karda da balık var. Her havanın balığı vardır. Hatta soğuk havalarda daha çok balık olur. Balık dibe sığınır, bizim avlanmamız da kolay olur" şeklinde konuştu.