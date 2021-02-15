Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da aile içinde silahlı kavga: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.
Çarıktekke Mahallesi'nde Süleyman Özcan, eşi Raziye Özcan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Özcan eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Bu sırada çiftin oğlu Hüseyin Özcan, bıçakla saldırdığı babasının elinden aldığı av tüfeği ile Süleyman Özcan'ı ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı vurdu. Süleyman Özcan ve Karanfil Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.
Hüseyin Özcan'ın bir süre sonra kendisini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini bıçakla hafif şekilde yaralayan Özcan, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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