İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan denetimlerini kent genelinde sürdürüyor.

Ekipler, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde gezen şahsı durdurarak izin belgesini sordu. İzin belgesi bulunmayan Cahit G. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama sorgulamasında hırsızlıktan aranması olduğunu öğrendi.

Hakkında işlem yapılan Cahit G. gözaltına alındı.

2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde çıktı

Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde de denetimlerini sürdüren bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden C.Ç. ve N.V. isimli şahısları durdurarak izin belgelerini sordu.

İzin belgelerinin olmadığını belirten şahısların durumundan şüphelenen ekipler, C.Ç. ve N.V.'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

