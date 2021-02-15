Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş’ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada biri ağır, 8 kişi yaralandı.
Onikişubat ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kazma Bağları mevkiinde, Özdemir ve Kutaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki aileden 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sırtından bıçakla yaralanan R.Ö.'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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