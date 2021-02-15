Onikişubat ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kazma Bağları mevkiinde, Özdemir ve Kutaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki aileden 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sırtından bıçakla yaralanan R.Ö.'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

