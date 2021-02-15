Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Spor salonunun çatısı çöktü: Araçlar enkaz altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. Çökme sonucu 6 araç enkaz altında kaldı.
Olay, Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi.
Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kaplı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.
Araçlar çatının altında kaldı
Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, mahallenin elektrikleri kesildi. 6 araç çatının altında kaldı.
Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.
"Mahallenin elektrikleri de kesildi"
Mahalle sakinlerinden Cengiz Aktaş, "Az önce şiddetli bir gürültü geldi. Biz de dışarı baktık araçlar çatının altında kalmış. Mahallenin elektrikleri de kesildi" dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
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