Olay, Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kaplı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Araçlar çatının altında kaldı

Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, mahallenin elektrikleri kesildi. 6 araç çatının altında kaldı.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.

"Mahallenin elektrikleri de kesildi"

Mahalle sakinlerinden Cengiz Aktaş, "Az önce şiddetli bir gürültü geldi. Biz de dışarı baktık araçlar çatının altında kalmış. Mahallenin elektrikleri de kesildi" dedi.