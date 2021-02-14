Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AFAD, yolda kalan tır sürücülerine kumanya dağıttı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de AFAD ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı.
Edirne'deki yoğun kar yağışı sınır kapısından geçen sürücüleri de etkiliyor.
Kar yağışı, poyraz nedeniyle Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında tır kuyrukları oluşmaya başladı.
Edirne AFAD ekipleri, her iki sınır kapısında bekleyen TIR sürücülerine kumanya ikramında bulundu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sürücüler ise yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: AFAD Kar Yağışı
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