Edirne'deki yoğun kar yağışı sınır kapısından geçen sürücüleri de etkiliyor.

Kar yağışı, poyraz nedeniyle Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında tır kuyrukları oluşmaya başladı.

Edirne AFAD ekipleri, her iki sınır kapısında bekleyen TIR sürücülerine kumanya ikramında bulundu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücüler ise yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.