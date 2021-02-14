Kazada yola saçılan lahanaları polisler topladı
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonette bulunan lahanalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, lahanaların toplanmasına yardım etti.
Aydın Cirim idaresindeki lahana yüklü açık kasa kamyonet, Kepez ilçesi D-400 kara yolunda, aynı yönde giden Emrah Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolun sağındaki refüjü aşan kamyonet, otomobilin üzerine devrildi.
Kamyonet, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından el birliğiyle kaldırıldı.
Araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Harun Ç, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde, sürücü Emrah Ç'nin 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi.
Öte yandan, yola savrulan kamyonetteki lahanalar, polis ekipleri ve araç sahibinin çalışmasıyla toplanarak başka bir araca yüklendi.
Kamyonet sürücüsü Aydın Cirim, gazetecilere, düz yolda giderken otomobilin önüne kırdığını öne sürerek, "Gidecek yerim kalmadı. Frene bile basamadan devrildim" dedi.
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