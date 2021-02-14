Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yüz yüze eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli Valiliği, bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini açıkladı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yarın ve salı günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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