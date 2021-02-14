Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Çanakkale bölgesinde etkisini artıran kar ve fırtına nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 21.30'da boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Bölgedeki yağışın etkisini azaltmasının ardından Çanakkale Boğazı trafiği 23 saat sonra kontrollü olarak yeniden açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Fırtına
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