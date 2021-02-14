Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ayrancı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karaağaç köyünün ikinci bir emre kadar karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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