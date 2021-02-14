Ayrancı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karaağaç köyünün ikinci bir emre kadar karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.