Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 01:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Kayadibi Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Mahalleye giriş çıkış yapılması yasaklanırken, vatandaşların temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirler alındığı aktarıldı.
Mahalledeki Kayadibi İlkokulu ve ortaokulunda 10 gün boyunca uzaktan eğitime devam edilecek.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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