Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İDO ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Etiketler: Kar Yağışı Deniz Otobüsü
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