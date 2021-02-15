Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yüz yüze eğitime kar engeli
Afyonkarahisar'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 15 Şubat Pazartesi il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelendiği açıklandı.
Açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 1 gün idari izinli sayılacak.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Kar Yağışı
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