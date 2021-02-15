Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden, 15 Şubat Pazartesi il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelendiği açıklandı.

Açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 1 gün idari izinli sayılacak.