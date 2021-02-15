Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 40 kişi tutuklandı
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 394 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-14 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 394 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Öte yandan operasyonlarda 25,7 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,1 kilogram esrar, bir kilogram kokain ve 1300 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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