Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM'de zincirleme kaza
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Silivri mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası yolun İstanbul yönünde trafik aksadı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM’in Selimpaşa - Celaliye arasındaki bölümünde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir tır şoförü kontrolü yitirince araç kaydı. Bunu gören yoldaki 4 araç sürücüsü de ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi.
Ölen veya yaralanan olmayan kazada trafik İstanbul yönünde durdu. Bölgeye sevk edilen ekipler kaza yapan ve kayan araçları kaldırmak için çalışma başlattı.
Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
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