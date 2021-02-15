Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ali Göznek katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Göznek'in atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil elde edilemediğinden, ayrıca şüpheden sanık yararlanır ilkesince beraat kararı verilmesine karar verdi.

Balyoz Planı davasında 236 sanık beraat etmişti

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Mahkeme, sanık Ali Göznek'in dosyasını ise yakalanamadığı ve savunması alınamadığı gerekçesiyle ayırmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise, sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın, beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası halen Yargıtay'da bulunuyor.

