Akdeniz’deki besin zincirini etkileyen ve ekonomik anlamda zarar veren balık türlerinin iklim değişikliğiyle birlikte son 20 yılda yayılışı hızlandı.

Çukurova Üniversitesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, Akdeniz’deki en zararlı tür olarak bilinen balon balığının, aslan balığının ve diğer yabancı türlerin Akdeniz’e zarar verdiğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Küresel ısınmayla birlikte çok sayıda yabancı türün Süveyş Kanalı'ndan gelmeye başladığını anlatan Çevik, "Bu balıklar tropik bölgelerden sularımıza geliyor. Akdeniz aslında tropik türlerin işgali altında. Bu türlerin sayısı 600’e yaklaştı ve bu bizim bildiklerimiz. Mikro düzeyde bilmediğimiz türlerde söz konusu. O türleri de sayarsak sayı çok daha fazla oluyor. Akdeniz’deki sıcaklığın yükselmesi bunların nedenleri arasında" dedi.

Tropikal istilayı önlemek için yeni çalışmalar yapılıyor

Akdeniz'in tropikleşmesinin ileride sorun olabileceğini belirten Prof. Dr. Cem Çevik, şunları söyledi:

"Balon balığı, ıskarmoz, barbun, aslan balığı türlerin hepsi yabancı tür. Son 10 yılda bu türlerin Akdeniz’de görülme sayısında ciddi bir artış söz konusu. Bu da bölgenin yavaş yavaş tropikleşme sürecine girmiş olabileceğinin göstergesidir. Bunun sonuçları ileriki dönemlerde çok yıkıcı olabilir. Bazı bilim adamları yabancı türlerin bölgelere katkı yaptığını söylese de bazıları ise ciddi sonuçlar olabileceğini destekliyor. O yüzden çok değişik çalışmalar yapılıyor ve bizde bu çalışmaların takipçisiyiz."