Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 1922 kişiye ceza
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldı.
Ankara Valiliği, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında 8-14 Şubat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulundu.
İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 8 Şubat - 14 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1922 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2.325.343,00 lira para cezası uygulanmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 15, 2021
Tedbirlere uyalım lütfen. pic.twitter.com/7vkj1c3yqS
Kısıtlamayı ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldı. Toplam 2 milyon 325 bin 343 lira para cezası uygulandı.
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