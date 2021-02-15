Ankara Valiliği, Twitter hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında 8-14 Şubat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulundu.

İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 8 Şubat - 14 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1922 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2.325.343,00 lira para cezası uygulanmıştır.



Tedbirlere uyalım lütfen. pic.twitter.com/7vkj1c3yqS — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 15, 2021

Kısıtlamayı ihlal eden 1922 kişiye adli veya idari işlem yapıldı. Toplam 2 milyon 325 bin 343 lira para cezası uygulandı.