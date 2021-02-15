Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Donma tehlikesi yaşayan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’da çaya düşerek donma tehlikesi geçiren çoban köpeğinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekiplerin köpeği kurtarma anları kameraya yansıdı.
Ordu’nun Kabataş ilçesinden geçen Bolaman Çayı’na düşen çoban köpeği buz gibi suda mahsur kaldı.
Durumu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Hızlı bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı alana gelen itfaiye ekipleri çoban köpeğinin kurtarılması için özverili bir çalışma başlattı.
Bolaman Çayı’na inen itfaiyeci suda donma tehlikesi geçiren çoban köpeğine ulaştı. Soğuk suda mahsur kalan köpek kurtarıldı.
Etiketler: İtfaiye
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