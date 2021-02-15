Ordu’nun Kabataş ilçesinden geçen Bolaman Çayı’na düşen çoban köpeği buz gibi suda mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Hızlı bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı alana gelen itfaiye ekipleri çoban köpeğinin kurtarılması için özverili bir çalışma başlattı.

Bolaman Çayı’na inen itfaiyeci suda donma tehlikesi geçiren çoban köpeğine ulaştı. Soğuk suda mahsur kalan köpek kurtarıldı.